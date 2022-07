La refinería de Dos Bocas le costará a los mexicanos tres veces más de lo proyectado: Armando Tejeda Cid

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En medio de irregularidades y de un abuso presupuestal de parte del gobierno federal se inaugura una primera etapa de la refinería Dos Bocas en Tabasco, señaló el diputado federal de Acción Nacional, Armando Tejeda Cid, quien indicó que se destinaron tres veces más de los recursos proyectos y autorizados para la edificación de una parte de la obra del 2019 al primer trimestre del 2022, lo que representa 553 mil 125 millones de pesos.

El legislador michoacano informó que de acuerdo a información de Transparencia Presupuestaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por cada peso que autorizó la Cámara de Diputados, el gobierno de López Obrador multiplicó 3.41 veces el presupuesto en los últimos tres años, aunque tan solo en el 2021 el sobrecosto superó siete veces el recurso aprobado.

“Esta es una de las obras faraónicas de este gobierno, las cual no resuelve el problema económico de nuestro país, al contrario, agravará la situación financiera de PEMEX y no resolverá el problema de abasto de gasolinas. Lo más grave aún, es que encontramos este sobrecosto de una obra, en tan solo tres años han gastado casi medio billón de pesos y apenas alcanzó para inaugurar unas oficinas”, refirió.

Armando Tejeda explicó que la Cámara de Diputados lleva aprobado un presupuesto acumulado de 161 mil 892 millones de pesos para la refinería de Dos Bocas, que se ubica dentro del programa presupuestario “Coordinación de la política energética en hidrocarburos”, de los cuales, 22 mil 813 millones corresponden al primer trimestre de este año, sin embargo, se han pagado 45 mil 149 millones de pesos.

El legislador federal explicó que los recursos que se han autorizado por la Cámara de Diputados pudieron haberse destinado a asuntos urgentes de México, ya que con los más de 161 mil millones de pesos se pudieron haber construido 105 hospitales regionales del IMSS; equivale a vacunar tres veces a toda la población mexicana contra el Covid-19; incrementar 50 por ciento el presupuesto de pensiones para adultos mayores en 2023; beneficiar a siete millones de niños de escuelas de tiempo completo; y equivale a incrementar en promedio 31 por ciento el presupuesto que se destina a medicinas y productos farmacéuticos para los próximos cinco años.

“Son muchas las necesidades que tenemos en nuestro país, sobre todo, son recursos que se destinan a obras que no representan una mejora para México, no son carreteras, caminos, salud, es una refinería que costará tres veces más de lo que se proyectó y que hasta el momento no se han transparentado el ejercicio de los recursos, una obra llena de opacidad e irregularidades”, expresó.

