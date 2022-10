La persecución política no es el camino del PAN, responde Oscar Escobar a su partido

Sobre lo ocurrido ayer por la noche en el Comité del PAN, en donde además fue expulsado el consejero Misael González López, el legislador lamentó que sea la persecución política, el camino que esté tomando el PAN Michoacán.

"La persecución ya no va en este tiempo, ayer corrieron a un líder de Pátzcuaro; yo lo siento mucho, no voy a hablar del tema, pero que intenten hacer lo que quieran, no lo van a lograr, ellos no son ningún tribunal".

La tensión entre el ex dirigente y la actual presidencia del partido albiazul se endureció tras la salida de Escobar de la fracción parlamentaria del PAN, dejando a la bancada sin la posibilidad de presidir la Junta de Coordinación Política (Jucopo). Como respuesta, mencionó el diputado declarado independiente, la dirigencia lo acusó de hacer mal uso de recursos económicos, y gestionar a favor de municipios que no pertenecen a su distrito.

"Me voy el día que yo quiera de Acción Nacional, yo voy a defender mis derechos como ciudadano y voy a seguir trabajando por la agenda de los ciudadanos que votaron por mí", advirtió.

AC