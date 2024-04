La participación ciudadana es más que un like en redes sociales

La participación ciudadana, dijo Montiel, va más allá de acudir el día de la jornada electoral a emitir un voto; se requiere que los ciudadanos participen activamente en los procesos de decisión de su comunidad que son permanentes y requieren de un compromiso activo.

Reconoció que los mecanismos legales que existen para reglar la participación ciudadana no son los ideales y requieren reformas para hacerlos más accesibles a la población: “Tenemos una Ley de Participación en Michoacán, mecanismos de participación que la verdad poco han ayudado a la participación porque tiene candados, muchos candados que requieren una reforma para que la gente no agote la participación en la elección y que no piense que yendo a votar ya cumplió”.

En cuanto a los índices de abstencionismo en Michoacán, Pérez Casado explicó que cada municipio tiene sus propias características que hacen que unos sean muy participativos y otros sean muy apáticos el día de la jornada electoral, como ocurre con Zamora que se le puede considerar “foco rojo”.

De acuerdo con las estadísticas de votación municipal, en Michoacán existen algunos municipios que tienen niveles de abstencionismo que superan incluso el 60 por ciento como los registrados en los comicios del 2021: Buenavista (66.25%), Aguililla (63.93%), Tangamandapio (62.47 %) o Zamora (61.74%) en números redondos; mientras que otros tienen niveles de participación cercanos al 80 por ciento como: Charapan (78.39%), Áporo (76.55%), Susupuato (75.87%) y Aquila (71.92%).

Pérez Casado dijo que entender las dinámicas de cada población y las motivaciones que tienen cada una para salir a votar o abstenerse de hacerlo es una tarea compleja. En algunos países se ha explorado la idea de establecer la obligatoriedad del voto o incluso la imposición de multas, pero no han dado resultado, al menos el esperado: “yo pienso que es una cuestión de formación y de información. Tú no le puedes pedir a una persona que vaya a participar de cualquier manera si no la formas y si no le das una información objetiva y cierta, adecuada”.

