La marca PRI ya no suma: Daniela de los Santos

Tras 16 años de militancia, la legisladora lamentó su decisión porque el partido, dijo, representaba una opción necesaria para el equilibrio de poderes en el país y en el estado, pero con el rumbo que ha tomado a partir de las decisiones impuestas por el dirigente nacional, Alejandro Moreno, no hay espacio ya para las voces críticas.

"Me ha sorprendido la cantidad de priístas que me han dicho oye Dani coincidimos contigo; no hay uno solo que hasta el momento me lo haya reprochado, oye por qué te vas, porque realmente coinciden conmigo en que no es rumbo el adecuado en el partido; el lema del partido es democracia y Justicia Social y veo yo que ya no hay esa democracia ni siquiera al interior del partido, que debería haber, de escuchar a las voces, de tener apertura y por eso tomé esta decisión", agregó.