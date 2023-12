La ley nos dio la razón, Jucopo pasó por encima del Pleno del Congreso de Michoacán: Adriana Hernández

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Para la diputada local, Adriana Hernández Íñiguez, el documento firmado y presentado ante la Mesa Directiva del Congreso y la Junta de Coordinación Política fue fundamental para la nueva sentencia de la Juez Cuarta de Distrito de Michoacán, a través de la cual se de dio revés al acuerdo simple, firmado por la Jucopo y con el que se pretendía acatar una primera resolución y dejar sin efecto el nombramiento de Marco Antonio Bravo Pantoja como Auditor Superior de Michoacán (ASM).

"Fue fundamental el documento que hicimos llegar del PRI, ahí dijimos que el Congreso no estaba cumpliendo con lo que se nos requirió y que no habíamos sido notificados de manera formal y aquí está a la luz (...) Ese documento fundamental para que este tema se aclare y se vea que se está incumpliendo la ley de manera flagrante".

En entrevista, la legisladora señaló de ilegal el acuerdo de la Junta, y para ello, dijo, "la ley nos dio la razón".

En la sentencia la jueza requirió al Congreso el fundamento legal con base en el cual la Jucopo pasó por encima del Pleno; en este sentido la priísta negó que en la Ley Orgánica y de Procedimientos contemple alguna norma con esas características.

"No existe artículo para que la Jucopo pase por el Pleno, de ninguna manera la Junta tiene esa facultad, pero además un acuerdo jamás ha estado, ni estará legalmente por encima de un decreto. Como su nombre lo dice, es la Junta de Coordinación Política, para resoluciones jurídicas quien tiene esa facultad, en primer lugar es la representante de la Mesa Directiva y por su puesto el Pleno".

Adriana Hernández negó que la bancada del PRI tenga la intención de regresar a la titularidad de la ASM al exauditor Miguel Ángel Aguirre Abellaneda, pues insistió, el único objetivo de su bancada es hacer cumplir la norma desde el Congreso.

En este mismo sentido y ante la nueva sentencia negó la que exista validez en el cargo de "auditor interino", que aparentemente ostenta en este momento Bravo Pantoja.

"No existe la figura de auditor interino, aquí no estamos hablando de las personas; de manera personal yo no tengo nada a favor de uno y en contra de otro, aquí se trata de defender la ley y a las instituciones, y lo único que están haciendo por un capricho es dañar a una institución tan importante como lo es la Auditoría Superior. Espero que ahora sí rectifiquen", sentenció.

RYE