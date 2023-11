La justicia para las mujeres no es negociable: Giulianna Bugarini

Aporo, Michoacán (MiMorelia.com).- El feminicidio que cometió Diego Urik no debe ser minimizado ni olvidado. Muchos dirán que solo son 8 años, que no hace diferencia si va a pasar 42 años en prisión, pero no se trata del número de años, se trata del mensaje que manda a las mujeres michoacanas con esta decisión, señaló Giulianna Bugarini Torres, consejera Nacional de Morena..

Lo anterior, luego del revés judicial en el que se decidiera reducir la sentencia del feminicida Diego Urik Mañón.

Ante ello, la morenista mostró su respaldo a las organizaciones feministas y al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, para exigir justicia y evitar que se minimice la gravedad de este crimen, que merece justicia.