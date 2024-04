La gente no merece políticos mentirosos, asegura coordinador de comunicación de Alfonso Martínez

“¿Qué nos podríamos esperar de encuestas futuras?, que son mentira o que pueden llegar a ser mentira y la gente no se merece eso, la gente se merece no solamente políticos de otro nivel, sino equipos de campaña de otro nivel, gobernantes de otro nivel y si eso hacen y se atreven a hacer en una campaña electoral, qué no harían si llegaran a ser gobierno. Mentir, falsear las cosas, falsear las cifras”, dijo.

Cabe recordar que, tras un debate realizado por un medio de comunicación local, en el que participaron los seis aspirantes a la alcaldía de Morelia, el equipo de campaña de Torres Piña informó que la encuestadora TResearch había dado a conocer cifras de cómo van las preferencias electorales rumbo a la alcaldía de Morelia, en donde las cifras supuestamente arrojaban que el candidato morenista aventajaba a Alfonso Martínez por nueve puntos porcentuales.

Sin embargo, la empresa encuestadora, a través de sus redes sociales, desmintió esa información. En ese sentido, Cristián Gutiérrez cuestionó el actuar de alguien que, de llegar al poder, pudiera repetir este tipo de prácticas e incluso no descartó la posibilidad de que se hubiera recurrido ya a este tipo de acciones en encuestas anteriores.

"Si un político no genera credibilidad en la gente, ahí se terminó todo, porque si mienten y mintieron en esta ocasión utilizando una casa encuestadora que se dedica precisamente a realizar investigación, qué podemos esperar entonces de las encuestas anteriores que dieron a conocer los de Morena aquí en Morelia y lo que nos podríamos esperar es que también pueden ser mentira", agregó.

En entrevista con Mario Hernández para Fórmula Noticias Michoacán, que se transmite de lunes a viernes de 6:00 a 8:00 horas por el 105.1 de FM, el encargado de la comunicación de la campaña de Alfonso Martínez señaló: "TResearch es una empresa que hace su chamba y salió a corregir la plana y dijo 'no, lo que está diciendo la gente de Morena no es verdad'.

Por otro lado, hizo un llamado a las autoridades electorales, tanto del Instituto Electoral de Michoacán (IEM) como del Instituto Nacional Electoral (INE), a revisar las campañas de aparente "guerra sucia" que hay en contra del alcalde con licencia, las cuales, dijo, podrían implicar un costo económico directo al equipo de campaña del morenista.

"Estamos analizando si se presenta algún tipo de queja formal, aún no se decide, pero evidentemente están haciendo guerra sucia en distintas plataformas, pero esto se explica de manera sencilla, por qué nadie le pega al que está atrás", agregó.

rmr