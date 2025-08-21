La derecha es la única que no ha salido de la "pobreza moral y electoral": Hugo Rangel

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras las recientes declaraciones del dirigente estatal del Partido Acción Nacional, el diputado local por el Partido del Trabajo, Hugo Rangel, fue muy contundente al decir que: “no pueden contra los resultados que ha entregado el gobierno de la Cuarta Transformación, un régimen que coloca en el centro a las personas más humildes y que crea derechos. Mientras ellos estuvieron en el poder, se dedicaron a construir una clientela electoral al amparo de supuestos programas sociales que nunca dieron resultados”.

El legislador subrayó que, a diferencia del pasado, en la 4T no hay beneficiarios, sino derechohabientes, pues los apoyos sociales hoy están consagrados en la Constitución, lo que ha fortalecido el empoderamiento ciudadano mediante esquemas integrales de apoyo, cercanos a los modelos de países de avanzada como los nórdicos, que plantean el ingreso básico universal.

Rangel Vargas destacó también que estos programas se han consolidado gracias al combate frontal a la corrupción: “hoy los apoyos llegan de manera directa y sin intermediarios; ya no se entregan en efectivo, con ‘piquetes de ojo’ o ‘pellizcos’, como ocurría en los gobiernos anteriores”.

Asimismo, recordó que los gobiernos neoliberales de Vicente Fox y Felipe Calderón jamás se preocuparon por garantizar los derechos a la clase trabajadora, mientras que la 4T ha impulsado políticas históricas como el incremento real del salario mínimo y la eliminación del outsourcing, medidas que han sido herramientas poderosas para mejorar los ingresos y la calidad de vida de millones de familias trabajadoras.

Finalmente, Hugo Rangel sentenció: “eso explica la condición de miseria electoral en la que se encuentra la derecha en el país. No es el pueblo quien está en crisis, es la derecha moralmente derrotada, y hoy el pueblo de México les está cobrando la factura”.

rmr