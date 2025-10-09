Política

La cultura y el arte de los pueblos originarios son patrimonio vivo de Michoacán: Fabiola Alanís

La diputada resaltó el valor simbólico y social de las expresiones culturales purépechas y el compromiso de preservarlas como parte de la identidad del estado
CORTESÍA
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La diputada Fabiola Alanís destacó que las manifestaciones culturales, artísticas y lingüísticas de los pueblos originarios son una de las mayores riquezas del estado, y reafirmó su compromiso de impulsar políticas públicas que garanticen su preservación y transmisión a las nuevas generaciones.

“La cultura de los pueblos originarios no pertenece al pasado; está viva, se reinventa y nos enseña a mirar el mundo desde el respeto y la comunidad”
afirmó

La legisladora recordó que desde el Congreso se han impulsado presupuestos y se ha respaldado a los programas de apoyo para las y los artesanos, músicos, danzantes y promotores culturales de comunidades indígenas, en coordinación con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y la Secretaría de Cultura federal.

Fabiola Alanís subrayó que en Michoacán se está fortaleciendo la ruta del Plan de Justicia para el Pueblo Purépecha, que contempla la protección del patrimonio cultural y el impulso de proyectos productivos con enfoque comunitario.

En este sentido, Alanís evocó las palabras de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien ha compartido que su experiencia de vida y trabajo en Cherán, durante sus años como investigadora y colaboradora con la comunidad, le cambió profundamente la forma de entender México y la hizo la persona que hoy es.

“De Cherán aprendí que la organización comunitaria y el respeto por la tierra son una lección de dignidad y esperanza”, ha expresado la presidenta, recordando que en esos años conoció de primera mano la fuerza cultural, ambiental y social del pueblo purépecha.

RPO

cultura Purépecha
Fabiola Alanís

