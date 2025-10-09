La cultura y el arte de los pueblos originarios son patrimonio vivo de Michoacán: Fabiola Alanís

En este sentido, Alanís evocó las palabras de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien ha compartido que su experiencia de vida y trabajo en Cherán, durante sus años como investigadora y colaboradora con la comunidad, le cambió profundamente la forma de entender México y la hizo la persona que hoy es.

“De Cherán aprendí que la organización comunitaria y el respeto por la tierra son una lección de dignidad y esperanza”, ha expresado la presidenta, recordando que en esos años conoció de primera mano la fuerza cultural, ambiental y social del pueblo purépecha.