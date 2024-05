La alcaldía de Morelia será la "cereza del pastel": Torres Piña

"Nosotros no vamos a gastar el dinero innecesariamente, cuando hay tantas prioridades en las colonias populares, en las tenencias, en la comunidades rurales, vamos a redireccionar el gasto público para apoyar a toda la ciudad y no nada más a uno o dos polígonos del centro, yo no digo que no se gaste ahí, a lo mejor también se requiere, pero lo que no se vale es que todo el dinero se destine nada más ahí y todas las colonias de la ciudad abandonadas, las tenencias sin ningún apoyo, las comunidades olvidadas, esto no va a pasar con este gobierno de la transformación", dijo el morenista.

Agregó que también se revisarán los salarios de la base trabajadora del ayuntamiento para garantizar pagos dignos. "A los trabajadores del ayuntamiento, vamos a trabajar con ellos, tienen salarios bajos muchos de ellos, se revisarán y se construirán escenarios en favor de toda la base trabajadora", sentenció.

Añadió que también impulsará el rescate de los espacios deportivos y públicos, además de que se invertirá en promotores educativos, culturales y académicos para ayudar a los jóvenes y niños a que tengan actividades y evitar que sean presa de las adicciones o de la delincuencia organizada.