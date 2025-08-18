La 4T cumple con Jacona y los adultos mayores: Fabiola Alanís

Jacona, Michoacán (MiMorelia.com).- A través de la justicia social, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cumple con el municipio de Jacona, al cual llegan 42 millones de pesos mediante la

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y también cerca de mil personas ya son parte la Pensión Mujeres Bienestar, informó la diputada Fabiola Alanís Sámano.