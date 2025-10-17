Juventudes podrán buscar cargos públicos desde los 18 años en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado celebró la reducción de edad para que las juventudes michoacanas tengan el derecho de participar por cargos de elección popular a partir de los 18 años de edad.

La coordinadora de la fracción morenista, Fabiola Alanís, explicó que, con la iniciativa de la legisladora Nalleli Pedraza Huerta, se homologó la normatividad estatal con la reforma constitucional federal de 2023 en materia de edad mínima para ocupar un cargo público, que se redujo de 21 a 18 años como edad mínima para contender como candidato o candidata al Poder Legislativo.

Las y los legisladores de Morena celebraron que, por unanimidad del Pleno, se hayan aprobado las modificaciones a la Constitución estatal, porque dicha ampliación en la participación política es progresista, debido a la naturaleza no discriminatoria de los derechos humanos, lo que ha repercutido positivamente en la sofisticación de los mecanismos para su promoción, vigilancia y protección.

Con ello, afirmaron que también se reconoce la evolución favorable que han tenido las y los jóvenes al aprovechar las ofertas educativas y el acceso a las nuevas tecnologías, lo que les brinda la capacidad, experiencia y el interés que se requiere para desempeñarse en un espacio de elección popular.