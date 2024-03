Justicia social como política, lucha y vida: Carolina Ragel

Carolina Rangel defiende de las críticas opositoras a los programas sociales, considerando a estos como una “justicia social”, apoyos que brindan a los más vulnerados, una forma de acceder a una vida con bienestar.

"Justicia social es convertir los programas en derechos sociales, no es una dádiva, es un derecho que tiene la gente; cuando hablamos de que 'por el bien de todos y todas, primero los pobres' no es una frase es política pública. Los programas se hicieron escuchando a la gente; un programa no es un dato, es una persona con una historia, una persona que está teniendo una mejor calidad de vida", compartió.