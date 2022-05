JUCOPO busca quitar atribuciones a comité de administración para asignar manejo de recursos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Al calificar como "práctica mañosa" el que se busque que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) tenga atribuciones en la asignación del recurso que se maneja en el Congreso del estado, principalmente el del capítulo 4 mil destinado para gestión, la presidenta del Comité de Administración y Control, Mónica Valdéz Pulido, dijo que no están de acuerdo en que se le quite atribuciones.

Adelantó que se está buscando presentar la propuesta en carácter de urgente y obvia resolución, pero no permitirán que se realice de esa manera, ya que se estaría quitando la principal función del comité, que es la planeación del gasto.

"Se están dando atribuciones a la Jucopo y es ahí donde no estamos de acuerdo, mi cuerpo técnico fue a la reunión y no se les permitió el acceso, no solo eso, sacaron a mi secretaria técnica de dicha reunión, nos quieren quitar atribuciones al comité".

Al respecto, el diputado integrante de este comité, Juan Carlos Barragán Vélez, justificó que lo que se busca es que se tenga mejor comprobación del gasto y no el control, sin embargo, indicó que ingresarán algunas quejas ante la contraloría del Congreso, ya que la Secretaría de Finanzas no ha presentado la documentación que se la ha requerido.

"A través del comité vamos a convocar a una segundo reunión de los 40, porque a la fecha no hemos recibido el informe trimestral de la Secretaría de Finanzas, de acuerdo al artículo cien ya se debe de poner sanciones no graves por incumplir".

Agregó que están trabajando en algunas modificaciones de la ley interna para darle más atribuciones al comité de administración y quitarle algunas a la Secretaría de Finanzas con la finalidad de darle más transparencia al manejo de los recursos.

Esta propuesta se está dictaminando desde la Comisión de Régimen Interno y Prácticas Parlamentarias, que preside el diputado Fidel Calderón Torreblanca, quien también encabeza la Jucopo.

RYE