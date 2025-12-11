Jóvenes recibirán un tercio del presupuesto 2026 en Michoacán: Fabiola Alanís

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Fabiola Alanís Sámano, presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, destacó que casi una tercera parte del Presupuesto 2026 está dirigida directamente a las y los jóvenes, principalmente en educación media superior y superior, lo que convierte a esta generación en el eje central del desarrollo del estado.

Fabiola Alanís detalló que, conforme a la aprobación del paquete económico para el próximo año, la educación representa uno de los rubros más fortalecidos, con recursos que consolidan infraestructura, becas, equipamiento, mantenimiento de escuelas, así como la expansión de programas para bachilleratos y universidades públicas.