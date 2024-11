Itzé Camacho levanta la mano por la dirigencia de Morena Michoacán

A decir de Camacho Itzé, el comité nacional debe intervenir más en la situación de Michoacán, esto al señalar presunta "persecución" a consejeros y consejeras, en quienes recaerá la definición de la próxima dirigencia, proceso programado para el 24 de noviembre.

La legisladora fue tajante al mencionar que entre ambos bloques políticos no habrá consenso respecto a la dirigencia estatal. "No nos vamos a poner de acuerdo, de una vez se los digo, no nos vamos a poner de acuerdo, tiene que haber una votación legítima y sin mañocidades", dijo.

Itzé Camacho adelantó que "de haber una elección secreta y libre" entre el 60% y el 70% de la votación interna estará dirigida al perfil que encabece el bloque "moronista".

rmr