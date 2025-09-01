Invita Vicente Gómez a participar en jornada de reforestación

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Como parte de las acciones de protección y cuidado del medio ambiente, el diputado Vicente Gómez Núñez, invita a la población del Distrito XIX a sumarse a la Campaña de Reforestación 2025.

El legislador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT) dio a conocer que desde la Casa Enlace Tacámbaro, se suma a las acciones emprendidas por el Gobierno de Michoacán, a través de la Comisión Forestal del Estado (Cofom) para realizar plantaciones forestales en los municipios que conforman el Distrito.

Por ello, invitó a la ciudadanía a participar en esta actividad y acudir por los arbolitos que se estarán otorgando para sumar esfuerzos y lograr una mayor cantidad de superficie reforestanda, con la esperanza de que se recuperen los espacios forestales que se han perdido a consecuencia de diversos factores.