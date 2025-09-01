Política

Invita Vicente Gómez a participar en jornada de reforestación

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Como parte de las acciones de protección y cuidado del medio ambiente, el diputado Vicente Gómez Núñez, invita a la población del Distrito XIX a sumarse a la Campaña de Reforestación 2025.

El legislador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT) dio a conocer que desde la Casa Enlace Tacámbaro, se suma a las acciones emprendidas por el Gobierno de Michoacán, a través de la Comisión Forestal del Estado (Cofom) para realizar plantaciones forestales en los municipios que conforman el Distrito.

Por ello, invitó a la ciudadanía a participar en esta actividad y acudir por los arbolitos que se estarán otorgando para sumar esfuerzos y lograr una mayor cantidad de superficie reforestanda, con la esperanza de que se recuperen los espacios forestales que se han perdido a consecuencia de diversos factores.

La actividad se realizará este jueves 4 de septiembre en el Río de Turicato a las 10:00 horas; y, se estarán otorgando arbolitos de las especies parotilla, rosa morada, primavera, frijolillo, lluvia de oro, entre otras.

El diputado por el Distrito XIX de Tacámbaro refrendó su compromiso para continuar impulsando acciones encaminadas a garantizar un medio ambiente sano para la ciudadanía.

