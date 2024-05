Invita René Valencia a constructores morelianos a encabezar la Secretaría de Urbanismo y Obras Públicas

“Les quiero dejar en la mesa una invitación, yo no tengo compromiso con nadie, mi único compromiso es con la ciudadanía de hacer las cosas bien. Para eso los voy a necesitar a ustedes, y si me lo permite el ingeniero Alejandro, les dejo sobre la mesa que si gustan no me den terna, nomás díganme quién para que esté en la Secretaría de Obras del municipio, porque ustedes son los que más saben, conocen cómo les tardan los permisos, las licencias, todos los trámites burocráticos que los hacen dar vueltas, y eso atrasa al municipio a tal forma que se dan los moches”

afirmó