Inverosímil, reducir tiempos para analizar iniciativas en el Congreso de Michoacán: Caratachea

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La diputada local del PAN, Vanessa Caratachea Sánchez, calificó como "inverosímil" la intensión de modificar la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso de Michoacán y con ello acortar los tiempos para el análisis de las iniciativas y puntos a discutirse en las sesiones del Pleno.

De último momento fue retirado de la orden del día de la sesión del lunes el dictamen elaborado por la comisión de Prácticas Parlamentarias, a través de cual se buscaba brindarle a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) la atribución de hacer modificaciones a la orden del día cuando ésta ya haya sido publicada, los asuntos publicitados e incluso, cuando la sesión ya estuviera en curso.

Lo anterior, con la modificación del artículo 227 de la Ley Orgánica del Congreso y la incorporación de un segundo párrafo que a la letra menciona lo siguiente:

"De manera extraordinaria hasta antes de las veintiuna horas del día previo a la Sesión de que se trate, por acuerdo de la Junta de Coordinación Política se podrán retirar asuntos o incorporar aquellos que previamente se hubiesen registrado ante la Presidencia de la Mesa Directiva de manera previa, o en su defecto la Junta presentará propuesta de modificación ante el Pleno previo al inicio de la aprobación del orden del día de la sesión correspondiente".

Sin la presencia de la presidenta de la comisión de Prácticas Parlamentarias, Belinda Hurtado, se dio a conocer que el punto en cuestión fue retirado y en el Pleno únicamente se votó la reforma constitucional en materia de vivienda.

Aboga Caratachea por tiempos adecuados para analizar iniciativas

En entrevista, la diputada de Acción Nacional reconoció la necesidad de contar con tiempos adecuados para analizar cada iniciativa que se propondrá en el Pleno y con ello también el sentido del voto de cada legislador y legisladora.

"Celebro que lo hayan bajado, espero que no lo vuelvan a subir, porque es inverosímil y al final de cuentas pareciéramos una ventanilla de trámite y eso no está bien, hay que tenerle respeto al Poder Legislativo que al final representa a los ciudadanos. Para que haya un debate conforme a los dictámenes lo tienes que analizar y estudiar, no solamente venir aquí y ver cómo sale", dijo.

La panista informó que fue el descontento de varios de sus compañeros respecto al dictamen, lo que obligó a que el punto fuera retirado.

Además, Caratachea Sánchez reconoció que el dictamen también le brindaba a la Jucopo más poder del que ya le corresponde, entorpeciendo los trabajos legislativos.

"La autoridad máxima es el Pleno y en efecto pareciera que se le está dando un poder más allá de lo que le corresponde a la Junta de Coordinación Política, esperamos que se puedan conducir bien, porque llevamos ya casi dos meses y que en lo venidero no sea así, porque al final no ayuda a los trabajos", sentenció.

