Insuficientes, los mil 200 elementos de seguridad que llegaron a Michoacán: PRI

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Para la dirigencia del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el arribo a Michoacán de mil 200 elementos de la Guardia Civil y del Ejército Mexicano no serán suficientes para disminuir la inseguridad en el estado, esto luego de los hechos de violencia registrados durante el domingo en Apatzingán, Buenavista y Uruapan.

Para el dirigente del PRI estatal, Guillermo Valencia Reyes, la inseguridad en la entidad no se solucionará con más número de efectivos, sino con una modificación en la estrategia:

"No creo que mil 200 soldados más vayan a resolver el problema, ni 10 mil que manden si no hay una estrategia que vaya más allá de lo mediático y de los abrazos y no balazos, esto no se va a resolver".

A decir de Memo Valencia, el arribo de los elementos a Michoacán es parte de una acción que se ha repetido durante 20 años de gobierno, pues se trata de una reacción que las administraciones aplican cuando se dan crisis de inseguridad.

"¿Dónde está la Guardia Nacional, dónde está el ejército? No sabemos, porque los vemos cuando se toman la foto en la zona militar, pero los resultados los seguimos esperando".

Valencia Reyes acusó al gobierno michoacano de se omiso en los temas de inseguridad, y calificó a la administración bedollista de ser insensible ante la problemática.

Por último, recordó que, este martes se cumplieron dos meses del asesinato del exlíder de las autodefensas, Hipólito Mora Chávez, y advirtió, "en el PRI haremos lo necesario para que no se olvide el homicidio de don Hipólito".