Instruye dirigencia estatal a bancada del PRI no asistir a sesión del Congreso

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Por instrucciones del Comité Estatal, el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (GPPRI) no acudirá a la reanudación de la sesión del Congreso de Michoacán, en la que se estarán retomando las votaciones respecto a una serie de reformas electorales.

Lo anterior lo anunció el dirigente en Michoacán del PRI, Guillermo Valencia Reyes, quien detalló que se trata de una forma de protestar en contra de los procesos legislativos viciados que se han dado en la LXXV Legislatura. Ejemplo de ello, recordó, la sesión del pasado 1 de junio, cuando sin votar por un cambio de sede legislativa los diputados determinaron mudarse a un salón de fiestas ubicado en la tenencia de Jesús del Monte.

En este sentido, aseguró que la pretensión de los diputados locales es "jugar con el reloj legislativo".

"Quieren hacer un juego ahí con el reloj legislativo, como la sesión no se finalizó, sino que se dio un receso, lo que pretenden es que simulando que están en la sesión del viernes, hoy terminen de aprobar esas reformas, obviamente eso está mal de entrada. Esperaremos los resultados -de las votaciones de los puntos- pero incluso estaremos analizando la posibilidad de una controversia constitucional".

En rueda de prensa, el líder priísta aseguró que no se trata de una negativa de votar o ir en contra de los puntos de la orden del día, de los asuntos electorales, o de los derechos de los pueblos originarios en materia electoral, por el contrario, insistió que se trata de no caer en procedimientos legislativos irregulares y apostarle a ser una oposición responsable.

"No es un problema de no apoyar estos temas, son las formas, no es un problema para nosotros los puntos, ni es un tema en contra del gobierno, es porque debemos de cuidar nuestra posición como posición y hacer valer, hacernos respetar como partido político opositor. Ellos actúan como si en Michoacán fuésemos sus vasallos, tienen que entender que hay que hacer política cuidando las formas".

Es de recordar que, en la sesión de "Los Magueyes", al menos seis diputados se retiraron mientras se leía el dictamen sobre justicia electoral para los pueblos originarios, dejando al Pleno improvisado sin quorum, por lo que la sesión tuvo que ser suspendida.

RYE