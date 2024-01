Instituciones, rebasadas por la inseguridad: Más Michoacán

“Hasta ahorita no tenemos ningún reporte todavía de algún resultado, la semana pasada todavía se ha tenido comunicación con los amigos y familia de nuestro amigo Israel y no se tiene todavía ninguna respuesta, ninguna información. Habremos todavía de revisar en la semana acercarnos para que nos compartan qué avance hay y nosotros seguir haciendo esa exigencia y esa petición fuerte hacia las autoridades del estado, porque estos nulos resultados también nos están dibujando a cuerpo completo, a todo color y a toda dimensión del estado de Michoacán, que somos un estado donde las instituciones no están dando el ancho, no están a la expectativa, a la altura del tamaño del problema, las situaciones y están rebasados”

Jesús Remigio García Maldonado