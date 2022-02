Instala MC la primera Unidad de Género al interior de un partido en el estado

Morelia Michoacán (MiMorelia.com).- El pasado 21 de enero, la Delegación de Mujeres en Movimiento instaló la primera Unidad de Género dentro de un partido político en todo el país. Por lo que hicieron una invitación a las y los ciudadanos a que participen en la construcción política con el fin de crear estrategias que contribuyan a resolver los problemas que acontecen a las y los michoacanos a través de la Sociedad Civil.

En su participación, Toño Carreño, Coordinador Estatal de Movimiento Ciudadano Michoacán dio un mensaje de agradecimiento a “ustedes que estén participando en la vida pública en el estado, no solamente en este evento, sino que se involucre, que no se dejen callar y no se dejen minimizar. No hay manera de concebir una sociedad próspera, no hay manera de concebir un futuro progresista, un futuro de evolución si seguimos imaginando, menospreciando y limitando a la mitad de la población por una razón histórica que hoy no tiene sentido. En Movimiento Ciudadano, las mujeres son la fuerza que nos va a llevar a construir un mejor futuro para nuestra comunidad. Recuerden que no están solas, que recuerden que la causa vale la pena, que recuerden que si no le entramos a la vida pública esto no va a cambiar y ni un paso para atrás".