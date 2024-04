Insiste Torres Piña en que no caerá en chantajes

"Es por la regiduría número uno, estoy seguro que si se las cedo ni entre ellos dos se van a poner de acuerdo. Pero no vamos a ceder a chantajes, la posición número uno le tocó al PT, es un acuerdo de coaliciones, la posición tres le tocó al Verde y así es la integración que hacen los institutos políticos, pero reitero, el pleito es la regiduría uno, ocuparía cinco regidurías uno para quedar bien con todos, pero no es así y no voy a ceder a chantajes, no vamos a permitir que eso pase", dijo Torres Piña.

El aspirante añadió que se ha reunido con ambos políticos en reiteradas ocasiones, pero fue a partir de la designación de la primer regiduría cuando empezó a haber diferencias y manifestó tener toda la disposición y apertura para dialogar.

Incluso, dejó entrever que pareciera que ambos personajes le están ayudando a Alfonso Martínez Alcázar, quien busca la reelección de la alcaldía de Morelia.

Finalmente, en cuanto a la designación de Fausto Vallejo Mora como integrante de su planilla, señaló que se trata de un personaje con quien ha recorrido las colonias de Morelia y que ha sumado muchos liderazgos.

rmr