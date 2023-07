Inseguridad en Tierra Caliente, muestra del vacío de autoridad: Memo Valencia

Al respecto, el líder del partido tricolor lamentó la postura del gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla quien, dijo, pasó de la negación a la resignación, así como a normalizar y justificar la violencia que se vive en aquella región del estado, al decir que actos como el reciente ataque ya ocurrían en Michoacán.

“Ya le cambió el discurso del señor gobernador, pero sí veo con tristeza el decir que esto ya pasaba no justifica la incapacidad del Estado para brindar seguridad a los ciudadanos.

En efecto, esto ya pasaba, pero hace cuánto que no pasaba, el hecho de que haya pasado con anterioridad, no justifica que tengamos que resignarnos a esto. Es normalizar la violencia No podemos seguir resignados o normalizados a estar observando cómo se dan este tipo de enfrentamientos”.

Por otro lado, Valencia Reyes recordó que tras el asesinato de Hipólito Mora, él ha mantenido constante comunicación con el hermano del líder de los autodefensas, Lupe Mora, en La Ruana. “Ya está un poco más tranquila la situación allá; sin embargo, el riesgo es latente, creo que se debe empezar en La Ruana con alguna estrategia para garantizar la seguridad de todos los habitantes ya que la situación es compleja”.

Insistió que no hay una estrategia gubernamental enfocada a combatir a los delincuentes, aspecto que no solo queda en manos del gobierno estatal, sino que involucra al gobierno federal quien, dijo, no le importa lo que está sucediendo en la región.

“Los mismos militares qué pueden hacer si les dicen que es con abrazos y no con balazos, cómo les van a llegar a enfrentar a los grupos del crimen organizado que traen drones con bombas con abrazos, eso es absurdo. No es un tema solamente del gobernador, también el gobierno federal tiene que tomar decisiones y actuar porque su visión de lo que pasa en Michoacán es totalmente de vacío, aquí lo niegan pero allá arriba no les importa lo que está pasando”, concluyó.

AC