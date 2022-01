Injusto, entregar recaudación predial a comunidades: Antonio Ixtláhuac

Si ellos pagaran predial al municipio con gusto, pero como no se paga, además que quienes sí lo hacen, es lo mínimo, comparado con los asentamientos urbanos. Solo hay tres fondos federales, que se envíen, lo demás es esfuerzo recaudatorio de la ciudad. El predial rústico tiene un nivel muy bajo, no se me hace justo que de ahí les den el recurso a las comunidades…”

Antonio Ixtláhuac Orihuela