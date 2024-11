Inician trabajos de organización para segundo parlamento de mujeres en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Congreso de Michoacán realizará su segundo parlamento de mujeres, programado para el 2025, por lo que a partir de este martes comenzarán los trabajos de organización y logística en la comisión de Igualdad de Género, a cargo de la morenista, Melba Albavera Padilla.

De lo antecedentes, la diputada recordó que la propuesta fue hecha en el 2020 en la 74 legislatura por Araceli Saucedo Reyes, y se estableció que el parlamento de mujeres se realizaría durante el primer año de cada legislatura, por lo que, la 75 legislatura inauguró estos trabajos y la actual le dará continuidad.

A decir de la diputada, el parlamento debe ser consecuentemente feminista, y en una dinámica respetuosa de los derechos humanos, ejercicio del cual, aseguró, serán retomadas las propuestas hechas por sus integrantes a fin de consensuar una agenda legislativa con leyes incluyentes y equitativas.

Albavera Padilla reconoció poco tiempo para la organización del segundo encuentro, no obstante, afirmó, no será impedimento para realizarlo:

"Decidimos en esta comisión que definitivamente no era viable pensar en que no podríamos hacer el segundo ejercicio de mujeres que se merece este espacio, pudiéramos pensar que no nos dan los tiempos pro en definitiva acordamos ajustar agenda para que esto salga en tiempo y forma como lo merecemos todas".

Sobre la organización, se dio a conocer la integración de un comité organizador, comprendido por las integrantes de la comisión de Igualdad de Género: Melba Albavera, Fabiola Alanís y Brissa Arroyo; por dos integrantes de la comisión de Asuntos Electorales; por el presidente del IEM, por el titular de Servicios Parlamentarios; por el encargado de las finanzas del Congreso; y la directora de estudios legislativos.

Dicho comité estará encargado de acciones de logística, redacción y emisión de la convocatoria, comisiones a asignarse, diseñar el procedimiento de asesoría, gestionar los recursos para la realización del parlamento e instalar el jurado calificador 90 antes del parlamento.

Mientras que el jurado calificador lo integrarán la rectora de la UMSNH, un representante de universidades privadas, un vocal del IEM, la titular de la Seimujer, y la titular de estudios legislativos.

Se especificó que, funcionarios, familiares de familiares de diputados y diputadas hasta segundo grado de parentezco no podrán participar.

RYE