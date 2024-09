Inicia PRI Michoacán proceso de expulsión a militantes

Adriana Hernández Íñiguez, consejera estatal, quien se posicionó a favor del proyecto, recordó que la política se debe guiar de valores como se practican en cualquier familia, la lealtad, el agradecimiento y la congruencia, los cuales caracterizan a los verdaderos priistas, a los de convicción y trabajo, que sin exigir se quedan porque tienen la camiseta bien puesta, y citó a una periodista michoacana quien dijo que “La traición no tiene género”.

“Una periodista que quiero mucho y que publicó una revista hace una semana o poquito más y que me llamó mucho la atención el título y con esto quiero cerrar, ella dice que la traición no tiene género y lo que estamos viviendo en el PRI es justamente eso”, afirmó

Insistió en que “es momento también de que quienes no deban o no quieran estar aquí se vayan, presidente, porque no se vale estar con dos pies, uno aquí y otro allá. Y debo decirlo que hay, no solamente de quienes hablamos hoy, sino hay varios más que desde hace tiempo ya no estaban aquí y con Jesús lo vimos ya estaban en Morena”.

La consejera estatal, Marisol Aguilar Aguilar, durante su intervención a favor de la expulsión de las dos militantes, recalcó que es momento de revisar los perfiles que impulsará el PRI para cualquier cargo de elección popular y de representación proporcional, para cerrar el paso a quienes, a pesar de su falta de méritos, creen merecerlos por encima de quienes trabajan el territorio.