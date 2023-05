Inicia "Michoacán en Movimiento, Encuentro de la Alegría" de MC

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- "Sin duda, el futuro es naranja y por ello se trabaja arduamente en aglutinar a quienes están decididos a cambiar el rumbo de Michoacán y del país. Todos merecemos vivir en paz y con las condiciones de igualdad requeridas en los diferentes ámbitos sociales", coincidieron militantes de Movimiento Ciudadano.

Al dar inicio con los encuentros "Michoacán en Movimiento, Encuentro de la Alegría" -en el que participaron alcaldes, diputados y regidores emanados de Movimiento Ciudadano-, se dejó en claro que no habrá transformación si no hay paz y no habrá paz si no tenemos las condiciones de justicia necesarias.

En ese sentido coincidieron Toño Carreño Sosa, coordinador estatal de Movimiento Ciudadano; Juan Ignacio Zavala, secretario general de acuerdos de la coordinación nacional; Víctor Manríquez, delegado nacional; Carlos Herrera Tello, garante nacional; Jimena Berthely, delegada de mujeres en movimiento; Giovanni Marcelino Morales, presidente del Consejo Estatal y Oscar Escobar, coordinador de la bancada naranja.

Toño Carreño aseguró que Movimiento Ciudadano representa una fuerza política que tiene claro que las nuevas generaciones deben asumir el rol que les corresponde, siempre con la claridad de que jamás debe estar el beneficio personal por encima del bien de Michoacán o de México.

El coordinador estatal dejó en claro que en este movimiento naranja, hay cabida para todos los que busquen un mejor estado, en el que las condiciones de igualdad sean efectivas y haya garantía de seguridad para hombres, mujeres, jóvenes y la población en general. Toño Carreño sostuvo que la unidad al interior de Movimiento Ciudadano es real y por lo mismo saldrán en el 2024 con los mejores perfiles para contender en los procesos electorales.

El secretario de acuerdos, Juan Zavala, enfatizó que este Movimiento de la Alegría está con quienes están decididos a cambiar el futuro de Michoacán, que quizá es la única entidad a la que no se le puede engañar en el tema de las transformaciones porque aquí inició la segunda con Melchor Ocampo y la tercera con Lázaro Cárdenas “y la 4T no tiene nada de eso”.

Desde Morelia, lanzó un llamado de solidaridad hacia todos los jueces y ministros de México; pidió que el gobierno federal pare los ataques. En Movimiento Ciudadano, agregó construimos una agenda feminista, una agenda verde, próspera, cercana a los trabajadores, al campo, abierta a la inversión extrajera y en general la más óptima para el desarrollo “y no solo lo decimos, trabajamos, hay apertura y unidad”.

En su oportunidad, Oscar Escobar destacó que Movimiento Ciudadano abre sus puertas y es una gran alternativa que está en busca de las causas y tiene la gran certeza que no ha caído en el discurso de la división y sabe elegir sus batallas con mucha estrategia. Destacó que históricamente, el congreso michoacano cuenta con una bancada naranja, que representa los votos que se obtuvieron en la pasada elección.

“Nuestras causas las vamos a defender a capa y espada” y si bien reconoció que el reto es muy grande, aseveró que vamos por la alegría de lo que podemos disfrutar, como amar con libertad, respetar la diversidad, ser diferente y pensar diferente, decidir con libertad.

Carlos Herrera criticó que quienes llegan torciendo las reglas y engañando a la gente, destruyen y erosionan y cuando vemos eso, no podemos quedarnos quietos, así que se dará la lucha para que las cosas mejoren en la entidad, sobre todo porque en Morena se convirtieron en todo lo que juraron combatir.

Por lo anterior, el garante de Movimiento Ciudadano sostuvo que para que las cosas sucedan hay que construir paz, piso parejo a las mujeres, que no haya trabajadores de primera y de segunda; hay mucha gente dispuesta a trabajar porque las cosas mejoren en Michoacán y por lo mismo “en 2024 les vamos a ganar y en 27 también ganaremos la gubernatura”.

Finalmente, Víctor Manríquez celebró que hoy arrancó la ruta de la felicidad en nuestro estado, que tiene como objetivo ser la primera fuerza de oposición en el 2024 porque saben hacer las cosas; “nosotros no confrontamos, llevamos una propuesta diferente para hacer bien las cosas”.

Si bien la tarea no es fácil, saben cómo hacerlo y por ello saben que la ciudadanía confía en este gran Movimiento Naranja. El próximo encuentro será el 19 de mayo en Uruapan.

