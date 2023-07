Ingratos, senadores que renunciaron al PRI: Jesús Hernández

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego de que se diera a conocer la renuncia al Partido Revolucionario Institucional (PRI) por parte de Miguel Ángel Osorio, Claudia Ruiz Massieu, Eruviel Ávila y Nuvia Mayorga, el coordinador del grupo parlamentario de ese partido en el Congreso de Michoacán, Jesús Hernández Peña, tachó a los senadores de "ingratos".

"Me parece que hay ingratitud de parte de quienes han sido usufructuarios toda su vida, sólo revisen sus currículos, son de pedigree algunos y ahora que no les acomoda porque está claro que no les interesa México porque a quién le hacen el favor. Bajo esa lógica es que nosotros vemos que el partido sigue su ruta, nuevamente es protagonista de este frente amplio".

En rueda de prensa, se dio a conocer que la salida de los legisladores recae en su inconformidad con la dirigencia nacional priísta a cargo de Alejandro "Alito" Moreno Cárdenas. Al respecto, Jesús Hernández defendió a su líder nacional con base en los más de dos millones de militantes priístas que votaron por él, además de recordar, fue el constructor de la alianza con el PAN y el PRD.

Para el coordinador del GPPRI, los senadores se enfocaron en buscar conflicto con "Alito" Moreno, y no en asumir su responsabilidad en la Cámara de la Unión, esto dijo, por supuestos intereses en encabezar el Comité Nacional del PRI.

"Más allá de atender la naturaleza de su responsabilidad al frente del Senado y de cumplir por el interés de los mexicanos y fijar posturas frente a un gobierno que claramente no ha dado resultados, que ha sido un desastre para este país, se concentraron en llegar a la dirigencia del partido sin tener ningún soporte, no tuvieron la voluntad de integrar".

Finalmente, Hernández Peña aseguró que, el Revolucionario Institucional dijo respetar la renuncia de los cuatro senadores y de quienes más adelante también tomen esta decisión.

RYE