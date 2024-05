Infraestructura y seguridad, principales ejes que impulsará el Acuerdo por el Desarrollo Metropolitano: René Valencia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Acuerdo por el Desarrollo Metropolitano impulsará acciones para mejorar la infraestructura y tratar el tema de la inseguridad, aseguró el candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), René Valencia Reyes, a la alcaldía de Morelia.

Y es que será la tarde de este martes, en punto de las 17:00 horas, que el candidato Valencia Reyes signará dicho acuerdo en conjunto con los candidatos a las alcaldías de Tarímbaro, Álvaro Obregón y Charo.

“Yo me voy a poner a trabajar y voy a pedir orden, voy a pedir el apoyo de los diferentes presidentes de los municipios circunvecinos, tanto para hacer obras que garantice y modernice a Morelia”, afirmó.

A la par, reiteró que el acuerdo en materia de seguridad impulsará operativos en helicóptero para patrullar toda la zona metropolitana y sus alrededores, principalmente hacia parte de la salida a Salamanca, donde, dijo, hay un índice mayor de robo de camiones y camionetas.

Cabe destacar que el convenio se firmará en las instalaciones del Comité Directivo Estatal del PRI y se contará con la presencia del líder nacional de dicho instituto político, Alejandro Moreno Cárdenas, quien viene a reforzar y a arropar las candidaturas del partido tricolor en el marco del cierre formal del periodo de campañas electorales, el cual concluye el 29 de mayo.

Finalmente, Valencia Reyes insistió en que no tendrá un cierre de campaña como tal, ya que ese recurso lo está destinando a hacer acciones, a través de su organización, como fumigaciones, reparaciones de coladeras y de baches.

“Nosotros por estar en campaña no hemos dejado nuestras actividades como revolucionarios”, puntualizó René Valencia, quien añadió: “Ustedes van a ver cómo Morelia va a cambiar, se van a sentir seguros, yo les voy a dar seguridad no nada más en Morelia, les voy a dar seguridad en las carreteras de los alrededores de Morelia, porque no es posible que salgas a las 10 de la noche y en Pemex te bajen a mano armada, no vamos a estar permitiendo eso”.