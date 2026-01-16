Infraestructura con sentido social impulsa empleo y desarrollo en Michoacán: Fabiola Alanís

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La inversión por más de 51 mil millones de pesos en infraestructura contemplada en el Plan Michoacán fortalece el desarrollo del estado y multiplica la generación de empleo digno, dinamiza la economía regional y contribuye a la reconstrucción del tejido social, afirmó la presidenta de la Jucopo, Fabiola Alanís.

La diputada destacó que los proyectos estratégicos impulsados por el gobierno federal y estatal en materia de nuevas carreteras, modernización, caminos artesanales y agua responden a una visión de justicia social, al priorizar regiones históricamente rezagadas y detonar oportunidades productivas.