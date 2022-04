INE ordena retirar publicaciones en redes sociales sobre la Revocación de Mandato

Finalmente, la Comisión no concedió las medidas cautelares solicitadas por Morena en contra del partido Movimiento Ciudadano (MC) y su candidata a la gubernatura de Aguascalientes, Anayeli Muñoz Moreno, por supuesta calumnia, derivado de la difusión del promocional CONTRASTE AGUASCALIENTES 2, en su versión para televisión y radio, difundido en el período de campaña del Proceso Electoral Local, porque de manera preliminar, de las expresiones “Aguas no merece ser gobernado por MORENA”, “no nos condenemos a la ineptitud, al retroceso y al olvido de MORENA”, no se advierte la imputación de hechos o delitos falsos, pues el contenido sólo constituye la visión de MC respecto de lo que no merecen los habitantes de Aguascalientes, es decir, versa sobre opiniones que, considerándose posiblemente duras, no dejan de estar, en principio, amparadas por la libertad de expresión y forman parte del debate público, de ahí la improcedencia del dictado de medidas cautelares.

Los cuatro proyectos fueron aprobados por unanimidad de votos de la Consejera Claudia Zavala y del Consejero Ciro Murayama, así como de la Consejera Adriana Favela, presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncias.

