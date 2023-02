INE invalida reforma que alargó mandato de Alito Moreno frente al PRI

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Consejo General del Instituto Nacional Electoral rechazó la ampliación del cargo de Alejandro “Alito” Moreno frente al PRI hasta el 2024.

Con seis votos a favor y cinco en contra, se aprobó el documento que informa sobre las irregularidades en el proceso de aprobación de las modificaciones, entre ellas, una que ha causado polémica en los últimos días, pues se le habría permitido alargar su liderato nacional de 2023 a 2024 por el “Plan B” de la reforma electoral, pero este no existe jurídicamente.

El consejero presidente, Lorenzo Córdova, expresó que el PRI adujó en el acta del consejo, modificaciones legales, y la “inminencia”, fue algo que agregó cuando la dirección de Prerrogativas y Partido le dio derecho de audiencia.

“Es muy sencillo, hay o no reforma legal, y al día de hoy no hay reforma, no se ha concretado y no ha generado efectos jurídicos”.