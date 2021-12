INE intenta frenar consultas, dice Fidel Calderón

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- No hay persecución política en el caso de la denuncia que presentaron diputados federales del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en contra de consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) por el acuerdo bajo el que pospusieron la fecha de la consulta para la revocación de mandato, así lo consideró el coordinador parlamentario del referido partido en el Congreso local, Fidel Calderón Torreblanca.

Calderón Torreblanca dijo ver en esta decisión de posponer la consulta sobre la revocación de mandato un intento del INE para inhibir la participación de la gente, pues recordó que en la consulta anterior del juicio a los expresidentes solo instalaron el 30 por ciento de las casillas, y fueron las más alejadas, lo que explicaría la baja participación de la gente, según sus declaraciones.

Indicó que la mayoría de quienes integran el Consejo General del INE fueron designados en el viejo esquema del Pacto por México por el PAN, PRI y PRD a través de compromisos y componendas, no solo entre los partidos, sino entre los designados, por lo que consideró que hay un tema político detrás.

“Hay un grupo de consejeros que fueron designados bajo el Pacto por México y que responden al interés político de quienes los nombraron”, sostuvo.

Por otro lado el diputado consideró que no hay uso político de la Fiscalía General de la República (FGR), pues el ser servidor público no significa que no se puedan constituir delitos, además lo que hay hasta ahora es la denuncia en contra de seis de 11 conejeros electorales, falta que el Ministerio Público determine si hay o no delito o si se tipifica como colusión de servidores públicos.

“El hecho de que seamos servidores públicos de cualquier institución no nos exonera de la posibilidad de tipificar con nuestros actos un delito. Lo que presentaron los diputados es una denuncia de hechos, solo narran hechos; será el Ministerio Público el que determine si esos hechos son de los que en el Código Penal se tipifican como un delito”, añadió.

RYE