Incongruente, que partidos de izquierda voten en contra del aborto: MC

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco del Día de Acción Global para el Acceso al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, el partido Movimiento Ciudadano en Michoacán hizo un llamado al Congreso del Estado para evitar promover iniciativas "antiderechos" y "sacar de la congeladora legislativa" las dos iniciativas vigentes con las que se aprobaría la despenalización del aborto.

En rueda de prensa, el dirigente estatal, Antonio Carreño Sosa, criticó la postura de los partido de izquierda en el Congreso Local (Partido del Trabajo y Morena), al no ser más firmes con los diputados que los representan y no seguir con la línea de izquierda a favor de una agenda progresista y en pro de la decisión libre de las mujeres sobre interrumpir o no su embarazo.

Si bien el líder partidista reconoció diversidad de pensamiento al interior de todos los partidos, recordó que son los principios de cada instituto políticos lo que los militantes se comprometen a defender, por lo que calificó de "incongruentes" a los diputados que se dicen de izquierda pero que, en los hechos no lo son.