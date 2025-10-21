Impunidad en Michoacán permite que delincuentes asesinen a activistas como Bernardo Bravo: PRI

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Guillermo Valencia Reyes, denunció que la impunidad en Michoacán permite que delincuentes realicen hechos como el asesinato de activistas, como Bernardo Bravo Manríquez, ultimado en Tierra Caliente.

En este contexto, el priista exigió suspender la sesión solemne del 22 de octubre que se realizará en el municipio, declaración que contrasta con lo dicho por el panista Carlos Quintana.

“En la medida en que esos tipos de crímenes sigan impunes, pues fomentan que se les haga fácil a los delincuentes asesinar a alguien con una voz tan poderosa como la de Bernardo Bravo. Yo lo lamento, teníamos mucha comunicación apenas la semana pasada por el tema de las manifestaciones de los limoneros y lamento mucho que esto haya pasado. Yo exijo que se suspenda la sesión solemne de mañana 22 de octubre, no hay nada que celebrar, no hay nada que conmemorar, los ideales de Morelos han sido sepultados porque no hay justicia”, expresó Valencia Reyes.

El priista puso en duda que la detención de "El Pantano" sea un resultado verdadero de la investigación, acusando incluso que se trata de un montaje ante la presión mediática.

Sobre su petición de cancelar la sesión solemne, dijo que el Congreso michoacano podría demostrar sensibilidad y una protesta ante lo ocurrido con Bravo Manríquez, y en general, la inseguridad que asola la región.

“Hicieron un montaje de justicia pronta y expedita, pero fue un montaje, esa es la realidad de lo que pasó en Tierra Caliente. Así es que nosotros seguiremos condenando, exigimos que no se lleve a cabo la sesión, hay que tener un poquito de sensibilidad, siquiera es una forma hasta del mismo Congreso de protestar porque tenemos muy claro que el gobierno federal no ha hecho absolutamente nada por resolver el tema de la criminalidad”, agregó.

RYE-