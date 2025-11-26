Impulsan ley para regularizar terrenos sin registro en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ante el pleno del Congreso del Estado, el diputado local David Martínez Gowman presentó la Iniciativa de Decreto que adiciona diversos artículos a la Ley de la Función Registral y Catastral del Estado de Michoacán de Ocampo. Esta propuesta tiene como objetivo la regularización de inmuebles sin antecedentes de registro, lo que permitiría generar futuras acciones legales. En la práctica, este procedimiento evitaría juicios largos, enredosos y costosos, y facilitaría el derecho a la acreditación legal de la propiedad.

El legislador explicó que existen una gran cantidad de casos en los cuales las familias pierden sus propiedades, especialmente en zonas rurales o de herencias antiguas donde los bienes nunca fueron registrados. Muchos de estos casos se pierden porque no hay forma de cubrir los costos de un procedimiento judicial, además de que suelen ser largos e inciertos.

Ante ello, David Martínez hizo un llamado a las y los diputados a legislar para otorgar certeza jurídica. Asimismo, señaló que la medida permitirá que los bienes públicos o privados tengan un reconocimiento transparente ante la ciudadanía, consolidando la protección del patrimonio de las personas frente a terceros y previniendo la ocupación indebida o la pérdida de la propiedad.