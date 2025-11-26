Política

Impulsan ley para regularizar terrenos sin registro en Michoacán

El diputado local David Martínez Gowman propone facilitar registro legal de propiedades sin antecedentes
Reforma evitaría litigios costosos y protegería el patrimonio familiar
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ante el pleno del Congreso del Estado, el diputado local David Martínez Gowman presentó la Iniciativa de Decreto que adiciona diversos artículos a la Ley de la Función Registral y Catastral del Estado de Michoacán de Ocampo. Esta propuesta tiene como objetivo la regularización de inmuebles sin antecedentes de registro, lo que permitiría generar futuras acciones legales. En la práctica, este procedimiento evitaría juicios largos, enredosos y costosos, y facilitaría el derecho a la acreditación legal de la propiedad.

El legislador explicó que existen una gran cantidad de casos en los cuales las familias pierden sus propiedades, especialmente en zonas rurales o de herencias antiguas donde los bienes nunca fueron registrados. Muchos de estos casos se pierden porque no hay forma de cubrir los costos de un procedimiento judicial, además de que suelen ser largos e inciertos.

Ante ello, David Martínez hizo un llamado a las y los diputados a legislar para otorgar certeza jurídica. Asimismo, señaló que la medida permitirá que los bienes públicos o privados tengan un reconocimiento transparente ante la ciudadanía, consolidando la protección del patrimonio de las personas frente a terceros y previniendo la ocupación indebida o la pérdida de la propiedad.

Resaltó que este procedimiento no solo tendría un efecto jurídico, sino también económico, ya que el registro de la propiedad otorga protección al titular inscrito de buena fe. Además, permite la planificación del territorio, la gestión de recursos y fortalece la legalidad en los trámites burocráticos. La premisa, dijo, es generar equilibrio entre la función pública y la seguridad jurídica para las y los michoacanos.

Es importante reiterar que esta iniciativa tiene como finalidad la inscripción de la posesión de un inmueble sin antecedentes registrales y que no corresponda al régimen comunal o ejidal. Esto permitirá que el poseedor tenga la oportunidad de realizar posteriormente actos como ventas, hipotecas y sucesiones, entre otros. Este procedimiento, afirmó el diputado, facilita la regularización de la tenencia de la tierra.

