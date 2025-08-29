Hugo Rangel resalta investigación de Eduardo Nava sobre los Tratados de Bucareli

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El diputado local del Partido del Trabajo (PT), Hugo Rangel Vargas, elogió la investigación del catedrático michoacano Eduardo Nava Hernández en su libro "Bucareli, 100 años: Hechos, falsedades y mitos", que desentraña los Tratados de Bucareli de 1923.

En entrevista reciente, destacó su relevancia para analizar la relación bilateral con Estados Unidos, especialmente en tiempos recientes donde el vínculo con el país vecino ha sido fluctuante con la llegada de Donald Trump a la presidencia por segunda ocasión.

“El tema de los Tratados de Bucareli, envueltos por décadas en un halo de misterio e incluso falsedades, hoy puede abrirse al debate a la luz de las desavenencias recurrentes entre el gobierno mexicano y el norteamericano”, afirmó.