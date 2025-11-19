Hugo Rangel propone que suscripciones en tribuna obliguen a comisiones a agilizar iniciativas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El diputado del PT, Hugo Rangel Vargas, presentó en sesión ordinaria una iniciativa para reformar la Ley Orgánica del Congreso de Michoacán y darle peso real a las adhesiones que los legisladores hacen en tribuna, evitando que queden como “llamadas a misa” y obligando a las comisiones a agilizar el trámite de iniciativas con respaldo mayoritario.

La propuesta adiciona el artículo 8 Bis y el 55 Bis, definiendo la suscripción como acto formal de respaldo político que quedará registrado y será público. Si un diputado se arrepiente, deberá presentar escrito formal para retirarlo. El objetivo: que las comisiones sientan presión cuando una iniciativa tiene apoyo amplio en el Pleno.

“Lo que queremos es, uno, que se regule ya este mecanismo de suscripción y, dos, pues que efectivamente las comisiones sientan un poco más de fuerza o de presión cuando hay iniciativas que tienen un respaldo sólido o importante de los diputados y de las diputadas en el Pleno”, explicó Rangel Vargas.