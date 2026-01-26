Hugo Rangel: capacidad y lealtad política para encabezar el Congreso de Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).– Con la próxima renovación de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, el nombre del diputado Hugo Rangel Vargas cobra fuerza entre los cinco legisladores que podrían asumir tal posición, no solo por el derecho político que le corresponde al Partido del Trabajo (PT) dentro de los acuerdos de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, sino por un perfil que combina rigor técnico, madurez política y una productividad legislativa comprobada.

La unidad como premisa: el “momento del PT”

En una entrevista reciente, Rangel Vargas abordó con sobriedad el proceso de transición, destacando la nobleza con la que el PT ha conducido su relación con sus aliados de Morena y el PVEM. El diputado subrayó que, aunque originalmente se había definido una participación del PT en la presidencia desde periodos anteriores, su partido ha privilegiado la estabilidad de Michoacán.