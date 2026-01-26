Hugo Rangel: capacidad y lealtad política para encabezar el Congreso de Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).– Con la próxima renovación de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, el nombre del diputado Hugo Rangel Vargas cobra fuerza entre los cinco legisladores que podrían asumir tal posición, no solo por el derecho político que le corresponde al Partido del Trabajo (PT) dentro de los acuerdos de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, sino por un perfil que combina rigor técnico, madurez política y una productividad legislativa comprobada.
La unidad como premisa: el “momento del PT”
En una entrevista reciente, Rangel Vargas abordó con sobriedad el proceso de transición, destacando la nobleza con la que el PT ha conducido su relación con sus aliados de Morena y el PVEM. El diputado subrayó que, aunque originalmente se había definido una participación del PT en la presidencia desde periodos anteriores, su partido ha privilegiado la estabilidad de Michoacán.
En un cuestionamiento directo, descartó haber levantado la mano para tomar la presidencia del Congreso, destacando que tanto él como sus cuatro compañeros de bancada están capacitados para asumir el cargo; no obstante, dijo, está a disposición de lo que le indique su partido.
La visión PT
Esta postura de institucionalidad y mesura ha sido la marca de la dirigencia encabezada por Reginaldo Sandoval Flores. El líder nacional y estatal ha manifestado consistentemente que el PT es el motor ideológico de la transformación en México y Michoacán. Sandoval ha impulsado la tesis de que el respeto a los acuerdos parlamentarios es la base de la gobernabilidad, posicionando al PT como un aliado estratégico que no solo aporta votos, sino cuadros de alta especialización técnica y lealtad inquebrantable al proyecto de la Cuarta Transformación.
Resultados en la tribuna: iniciativas de impacto
Más allá de las negociaciones políticas, el perfil de Hugo Rangel se sustenta en hechos. Como presidente de la Comisión de Movilidad y Comunicaciones, Rangel ha entregado los siguientes resultados:
Cero rezago legislativo: Recibió una comisión con retrasos de legislaturas anteriores y la ha posicionado como una de las más productivas, con más de 34 dictámenes presentados y aprobados.
Innovación y medio ambiente: Ha impulsado la descarbonización del transporte público y la creación de incentivos para vehículos eléctricos, colocando a Michoacán a la vanguardia de la movilidad sustentable.
Seguridad y justicia social: Ha legislado para hacer obligatorios los seguros en el transporte público, regular las tarifas de grúas y proteger a las infancias frente a la trata de personas en el transporte escolar.
Eficiencia parlamentaria: Recientemente presentó una iniciativa para formalizar la suscripción de iniciativas en la Ley Orgánica, buscando que el respaldo de múltiples diputados se traduzca en dictaminaciones más ágiles y transparentes.
RPO