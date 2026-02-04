Hugo Gama dialoga con sector empresarial sobre certeza jurídica y modernización del Poder Judicial

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El magistrado presidente del Poder Judicial de Michoacán, Hugo Gama Coria, sostuvo una reunión de trabajo con integrantes del Consejo Coordinador Empresarial del Estado de Michoacán (CCEEM), a quienes les afirmó que en la institución existe plena conciencia de la importancia de consolidar la certeza jurídica como un elemento indispensable para generar confianza, impulsar la inversión y propiciar el desarrollo económico del estado, razón por la cual se mantiene un diálogo permanente y abierto con el sector productivo.

Acompañado del magistrado José Alfredo Flores Vargas, quien preside el Tribunal de Disciplina Judicial, Gama Coria informó sobre diversas acciones estratégicas que se impulsan desde el Poder Judicial. Entre ellas, destacó que para este año se prevé la incorporación de dos nuevos jueces de oralidad penal, con el objetivo de reforzar la atención jurisdiccional en las regiones de mayor carga laboral, como Morelia y Uruapan.