“Honestidad que cumple”: inicia Fabiola Alanís difusión de su Primer Informe Legislativo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado, Fabiola Alanís Sámano, comienza la difusión de su Primer Informe Legislativo, bajo el lema “Honestidad que cumple”, con el que compartirá los resultados de su primer año de trabajo en favor de Michoacán.

Alanís Sámano destacó que este ejercicio de rendición de cuentas es una oportunidad para refrendar con las y los michoacanos su compromiso con la transformación, al enlistar las principales iniciativas y reformas impulsadas desde el Congreso de Michoacán, así como la visión de una legislatura humanista, feminista y comprometida con la transformación del estado.

“Queremos compartir con las y los michoacanos que el trabajo legislativo no es un discurso, son resultados palpables. Nuestro compromiso es con la gente, y este informe lo demostrará: es la prueba de que con honestidad se cumple”, señaló la legisladora.

Los principales ejes de este informe son:

Derechos de las mujeres y justicia social: iniciativas que han garantizado la igualdad salarial, el derecho a decidir y medidas para erradicar la violencia de género.

Constitución Humanista: avances hacia un marco legal con justicia para pueblos indígenas, juventudes y sectores históricamente excluidos.

Reformas al Poder Judicial: cambios que fortalecen la independencia y transparencia en la impartición de justicia.

Bienestar y desarrollo social: propuestas en materia de salud, programas sociales y proyectos comunitarios que dignifican la vida de las familias michoacanas.

Cercanía ciudadana: organización de asambleas y encuentros comunitarios que acercan el trabajo legislativo a la gente.

La campaña de difusión del Primer Informe Legislativo se realizará en distintas plataformas y espacios públicos, con el objetivo de acercar los logros del Congreso a la ciudadanía. Con “Honestidad que cumple”, Alanís Sámano refrenda su compromiso de transparencia y rendición de cuentas, siempre al servicio del pueblo de Michoacán.

