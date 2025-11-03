Homicidio de Carlos Manzo es un atentado a la democracia: PRD

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Octavio Ocampo Córdova, condenó el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, baleado el 1 de noviembre de 2025 durante el Festival de Velas en la plaza principal.

El crimen, dijo, enluta a la familia, a la comunidad, a Michoacán y a México, y representa un atentado contra la democracia.

Manzo, alcalde independiente, denunciaba extorsiones y cobros de cuotas por parte del crimen organizado. Su muerte es el tercer asesinato de alcaldes y resalta la vulnerabilidad de los ediles michoacanos.

Ocampo Córdova llamó a la unión, tras un ataque que, afirmó, daña a las instituciones:

“El asesinato de un alcalde es un atentado directo contra la democracia, contra las instituciones y al esfuerzo de quienes desde los municipios trabajan todos los días, porque representa la voluntad del pueblo. No podemos normalizar la violencia ni permitir que la impunidad se imponga”, afirmó, sumándose a la exigencia de justicia.

El PRD exigió una investigación seria y resultados concretos contra los autores intelectuales.

“Nos sumamos a la exigencia de quienes claman justicia y también pedimos una estrategia seria y resultados concretos que lleven al castigo de los responsables intelectuales de este crimen”, reiteró Ocampo Córdova.

En su llamado, el PRD manifestó solidaridad con la familia del munícipe, así como el compromiso de abonarle a la paz y la verdad.

