Histórico que más de 460 mil personas superaran la pobreza en Michoacán: Fabiola Alanís

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Se impulsarán reformas para consolidar un modelo de gobierno humanista en Michoacán, que en los hechos se ha comprobado que es la mejor vía para consolidar el desarrollo con bienestar en el estado y en el resto del país, refirió la diputada Fabiola Alanís Sámano, quien destacó que en seis años se dieron las condiciones para que más de 460 mil michoacanas y michoacanos superaran los niveles de pobreza.

Entre 2018 y 2024, la entidad se mantuvo como la décima segunda entidad con mayor nivel de población en condición de pobreza, sin embargo, en ese periodo, se redujo en 12 puntos el porcentaje de población en pobreza, al pasar del 46.2% al 34.3%, lo que significó que más de 460 ciudadanas y ciudadanos superaran la pobreza multidimensional, es decir, no sólo que contaran con el ingreso suficiente para el sustento diario, sino que también gozaran de otros derechos, como el acceso a la salud, educación y alimentación, entre otros, refirió la coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena en Michoacán.

Sin embargo, reconoció, aún se encuentra en situación de pobreza una de cada tres personas que habitan la entidad, lo que se traduce en más de 1 millón 694 mil michoacanas y michoacanos que requieren de mejores condiciones para el acceso a derechos sociales.

Por eso, dijo la Doctora en Ciencias Sociales, uno de los grandes pendientes es la reducción de la pobreza extrema en la entidad. En 2020, como efectos de la crisis del COVID-19, el porcentaje de población en pobreza extrema alcanzó un pico de 7.6%, sin embargo, para 2024 esta proporción bajó al 5.4%, apenas similar a los niveles prepandemia, como resultado de ello, Michoacán es el noveno estado del país con mayor proporción de personas con los niveles más altos de pobreza multidimensional, una situación que abarca a más de 269 mil.

Seguidamente, puntualizó que es digno reconocer los esfuerzos de reducción de población en pobreza extrema, que pasaron de 363 mil en 2020 a 269 mil en 2024, es decir, en cuatro años se disminuyó en casi una tercera parte la cantidad de personas en dicha condición.

Para afianzar la reducción de la pobreza y la desigualdad, señaló la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, se requiere que se fortalezca el marco legal para hacer efectivo el salario igual entre mujeres y hombres, así como una mayor protección a las mujeres que se dedican a los cuidados, y el fomento de un desarrollo económico con bienestar con el arropamiento de iniciativas como los Polos de Desarrollo para el Bienestar impulsadas por el Gobierno de México.

