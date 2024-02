Histórico, AMLO asegura el bienestar del pueblo: Giulianna Bugarini

“27 mil jóvenes están construyendo el futuro y recién un salario mínimo, con un apoyo económico para que trabajen de aprendices; casi 500 mil adultos mayores reciben la pensión, 5 mil estudiantes de nivel estudiantes universitarios en michoacan reciben una beca. Ahora se demostró que si hay un gobierno austero, sin lujos, porque no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, todo lo que se ahorre es lo que permite distribuir con justicia el presupuesto y alcanza para todos, el problema no era la falta de dinero, era la corrupción y eso es lo que estamos demostrando entre todos, porque esto no es de un solo hombre, es todo un pueblo”

aseguró Andrés Manuel López Obrador