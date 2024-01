Hipócritas, quienes opinan sobre acuerdos políticos en Coahuila: Marko Cortés

En entrevista, el líder nacional panista insistió en que la política debe generarse "a la vista de todos", en ese tenor justificó haber publicado el acuerdo con el mandatario estatal de Coahuila.

Con base en lo anterior, aseguró que será a través de una legislación como se dé a conocer los acuerdos entre partidos para ocupar puestos en la función pública, toda vez que, acusó, sí hubo incumplimiento en ese estado.

"Fue un incumplimiento, hay una gran hipocrecía y cinismo, más pronto que tarde va a tenerse que legislar para que cuando a la gente se le invite a un gobierno de coalición sepa exactamente en dónde va a participar en el ejercicio de gobierno cada uno de los partidos que formen parte de él, eso es transparencia, no hay nada que esconder, cuando todo tú no tienes nada que esconder, no hay nada que ocultar y se puede transparentar", agregó.

Para Marko Cortés, pese a la polémica, la alianza con el PRI y el PRD a nivel nacional no está trastocada, por el contrario, afirmó una alianza firme que se reflejará en victoria en los distritos federales.

rmr