Hemos enfrentado adversarios muy perversos y ahora no es la excepción: Alfonso Martínez ante denuncia

Mientras refirió que "los ataques no paran, se arrecian con el tiempo y van y vendrán muchos más".

Al tiempo que refirió que está acostumbrado a ello, debido a que los últimos años y procesos electorales "no han sido fáciles, hemos enfrentado adversarios muy perversos que han atacado mucho; pues ahora no es la excepción, pero no es algo que nos intimide o nos preocupe".

Mientras coincidió en que el que “nada debe, nada teme”.

Añadió que se considera a sí mismo un político de carrera y que confía en su aptitud para ganar "si hubiera tenido alguna duda ni siquiera me presentaba".

Añadió que "hay una solidez muy importante del proyecto; tenemos una ventaja muy importante y el tema es que con cualquier error te pueden configurar lo que sea, y cuando se tiene el poder absoluto del Estado, los recursos ilimitados y además que no tienen la preocupación de violar la ley pues entonces nosotros tenemos que ser muy cuidadosos, porque vemos la mano del Estado metida hasta el fondo".

Luego de que el Cabildo de Morelia le autorizó a Martínez Alcázar separarse del cargo durante 45 días en los que se dedicará 100% a la campaña, el alcalde dijo que decidió solicitar licencia por la solidez de su propuesta.