Hay tiempo para construir una gran alianza opositora que venza a Morena en 2027: Memo Valencia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La única forma de competir con Morena en 2027 será mediante una gran alianza opositora construida con tiempo y bajo consensos reales, opina el dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Guillermo Valencia Reyes; asegura que su partido está dispuesto a dialogar con el PAN, Movimiento Ciudadano e incluso con el alcalde independiente de Uruapan, Carlos Manzo, para alcanzar acuerdos, aunque advierte que “no se puede construir en la improvisación ni a última hora”.

El priista considera que la oposición no debe limitarse a la confrontación discursiva, sino construir una alternativa real de gobierno. “Más que una cuestión ideológica, se trata de cuidar la democracia y las instituciones”. Para el dirigente priista, el reto no es solo electoral, sino ético: ofrecer a la ciudadanía un proyecto que recupere la confianza en los partidos tradicionales y defienda la legalidad frente a lo que considera un ejercicio de poder autoritario.

Sobre la posibilidad de ir en alianza, Guillermo Valencia explica que el PRI se prepara para contender en solitario, pero mantiene abierta la puerta al diálogo. “Donde ganamos fue por los votos del PRI, sin alianzas, pero si queremos recuperar la gubernatura, tenemos que sumar esfuerzos”, apunta. Su visión parte de un cálculo estratégico: los votos duros del PRI y del PAN, más un perfil competitivo, podrían consolidar una fórmula ganadora.