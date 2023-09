Hay que saber ser oposición: Eder López

”Con mucho respeto les digo que no saben ser partidos de oposición, se ven totalmente incongruentes al no asistir, si algo nos dejó en su momento la izquierda es que cuando el micrófono no se te da, se arrebata”, aseguró.

En este sentido el PES, hizo lo propio y tomó la oportunidad para hacer un atento llamado la mesa, para que el tema de seguridad sea prioritario en cada reunión, para que se informe puntualmente la situación que prevalece en cada región del estado y en este caso Distrito Electoral, por ello, López García pidió que se sumen a la mesa de trabajo representantes de los cuerpos de seguridad en el estado y la federación.

“Le pedí al Secretario de Gobierno que se pusiera en la orden del día el tema de la seguridad, y que se dé un parte mes con mes de los focos rojos, las amenazas de filtraciones de personas integrantes del grupos delincuenciales, es decir, tener un panorama claro de lo que ocurre”.

El presidente del PES en Michoacán refirió que desde el pasado proceso electoral en el Distrito Electoral 22 en Mújica, en los que se han visto imposibilitado en postular a candidatos ante el miedo y amenazas de grupos delictivos, lo cual afecta la democracia y también van en perjuicio del número de votos que puede obtener el partido.

RYE